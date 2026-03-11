circle x black
Nomina di Beatrice Venezi alla Fenice, si dimette consigliere del Mic Tortato

L'annuncio in un post sui social: "A questo punto è evidente che la questione si è fatta meramente politica"

Concerto di Capodanno al Teatro La Fenice - Fotogramma /ipa
11 marzo 2026 | 12.40
Redazione Adnkronos
"Ancora in barba allo statuto, si è voluto far pronunciare nuovamente il Consiglio di indirizzo sulla nomina di Beatrice Venezi a direttore musicale del Teatro. A questo punto è evidente che la questione si è fatta meramente politica e che, di conseguenza, non c’è alcun bisogno di avere un musicista tra i consiglieri. Quindi me ne vado". Lo scrive, in un lungo post sui social, Alessandro Tortato, consigliere d'indirizzo della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, all'indomani del voto consultivo con cui lo stesso organismo presieduto dal sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha confermato la nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale per quattro anni a partire dall'ottobre 2026.

Tortato era stato nominato consigliere nel gennaio 2025 dal ministero della Cultura.

