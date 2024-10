Eni Award 2024

“In futuro, quando ci libereremo di petrolio, carbone e gas, continueremo comunque ad aver bisogno del carbonio. Il carbonio è essenziale per produrre molti composti, come carburanti, farmaci, solventi, polimeri e plastica. Un domani, quando abbandoneremo i combustibili fossili, dovremo trovare altre fonti di carbonio. La mia ricerca si concentra proprio su questo: cercare di utilizzare la CO2, l’anidride carbonica, come fonte di carbonio per generare tutti questi composti, impiegando elettricità...