'Human intelligence: le persone prima di tutto' alla Johnson & Johnson Week

“Pre-pandemia noi lavoravamo con 200 aziende in Italia e oggi sono 450:ciò dimostra che l’attenzione delle organizzazioni alla valorizzazione del personale è in crescita”. Così Alessandro Zollo, amministratore delegato di Great place to work Institute Italia, intervenendo all’incontro ‘Human intelligence: le persone prima di tutto’, parte delle iniziative della terza edizione della ‘Johnson & Johnson Week, Insieme verso la medicina del futuro’