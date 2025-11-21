“La tutela del paziente con malattie rare”, incontro su Miastenia Gravis

Equità e acceso cure, miastenia gravis modello positivo
Un confronto tra istituzioni, clinici e associazioni evidenzia criticità, progressi e priorità per garantire assistenza in tutto il Paese
'Miastenia gravis condiziona qualsiasi attività della vita quotidiana se non controllata'
'Organizziamo corso di formazione terapeutica per pazienti, caregiver, medici e infermieri’
'Cure tradizionali funzionano poco o solo parzialmente causando continui disturbi'