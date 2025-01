Pan di Stelle lancia “Sogna e credici fino alle stelle”

“L’opera che ho realizzato ha un importante significato per me e spero sarà così anche per chi la guarderà. Ho rappresentato 3 bambini che guardano una stella e la indicano. La stella rappresenta i sogni ed è una stella gigante, vicina, e quindi i sogni si possono veramente toccare con la mano”. È il commento dello street artist Giulio Rosk, tra i quattro ‘dreamer’ selezionati da Pan di Stelle in occasione del progetto educativo “Sogna e credici fino alle stelle”, un’iniziativa che coinvolgerà ci...