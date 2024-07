"Il medico di medicina generale ha la possibilità di informare il paziente ed indicare i vaccini più utili per la sua patologia e la sua età. Siamo in attesa che arrivino delle formulazioni in cui abbiamo uno, due o tre vaccini a disposizione in un'unica soluzione”. E’ quanto affermato da Doriana Bertazzo, segretario amministrativo Federazione italiana medici di medicina generale, Fimmg Lombardia, intervenendo all’expert advisory panel ‘virus respiratorio sinciziale (Rsv): dalla prevenzione, a nu...