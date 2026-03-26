Un hub per un presente più sostenibile, Gruppo Cap lancia Shift

Sostenibilità, nasce Shift: alleanza tra industria, ricerca e territori per la transizione
Mettere in rete competenze industriali, ricerca e governance territoriale per affrontare in modo sistemico le sfide della transizione ecologica.
Mettere in rete competenze industriali, ricerca e governance territoriale per affrontare in modo sistemico le sfide della transizione ecologica.
"Le sfide che stiamo vivendo oggi necessitano davvero che ci sia il coinvolgimento di tutto un sistema e non soltanto del singolo"