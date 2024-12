A Parma la I edizione del 'The Good Farmer Award'

“L'agricoltura rigenerativa per noi è guardare all'ecosistema totale, non solo a un prodotto, quindi la salute e la salubrità di un prodotto racconta la salute e la salubrità dell'ecosistema dove vive questo prodotto agricolo” Sono le parole di Marta Galimberti è una dei due vincitori della prima edizione del Premio “The Good Farmer Award”, promosso dal Gruppo Davines in collaborazione con la Fondazione per lo sviluppo sostenibile. “ Quindi è la consapevolezza che un'azienda agricola vive e sussi...