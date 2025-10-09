"Pazienti, fino a un certo punto", presentata campagna Europa Donna Italia su tumore seno metastatico

Tumori, Europa donna: '"Accesso tempestivo ed equo a nuove cure cancro seno metastatico"
La richiesta alle istituzioni per la Giornata nazionale di sensibilizzazione che si celebra il 13 ottobre
"In Italia soffre ancora di ritardi e disomogeneità"
"Molecole odierne orientate su bersagli specifici, eliminano solo le cellule malate"
Tinterri (Humanitas): "La paziente nei centri di Senologia trova le migliori cure e percorsi pilota, tutto ciò porta ad un prolungamento della sua buona qualità di vita"