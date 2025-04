Made in Italy, a Brunello Cucinelli dottorato honoris causa da Università Vanvitelli

L’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” ha conferito a Brunello Cucinelli il Dottorato di Ricerca Honoris Causa in “Design per il Made in Italy: Identità, Innovazione e Sostenibilità”. Il Rettore Gianfranco Nicoletti ha definito l’imprenditore “ambasciatore dell’eleganza italiana” e modello di “capitalismo umanistico”, sottolineando il suo contributo all’eccellenza del Made in Italy e alla diffusione di un’impresa etica e innovativa.