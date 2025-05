800 anni del Cantico delle creature, Edoardo Torricella lo recita a Roma

L'attore 90enne in scena il 29 maggio nella Sala Cinema del Municipio VI

Domani 29 maggio, alle 18 presso la Sala Cinema del Municipio VI di Roma (via Fernando Conti), l'attore Edoardo Torricella reciterà il Cantico delle creature - conosciuto anche come 'Cantico di Frate Sole' - che compie quest'anno 800 anni. Un evento culturale insolito e straordinario che verrà presentato nella periferia di Roma, dove il regista e attore 90enne darà voce all'inno di San Francesco D'Assisi. Ha lavorato con Roberto Rossellini, Marco Bellocchio e Federico Fellini. Dal 1968 al 2018 ha fondato e diretto la compagnia teatrale 'Il Gruppo'. Attore e anche regista, Torricella si appresta a festeggiare i 90 anni. A soli 19 anni l'attore nato a Milano, che tra le varie interpretazioni vanta anche il San Paolo negli 'Atti degli Apostoli' di Rossellini', nel 1954 decide di astenersi dal mangiare carne e pesce, manifestando così la vicinanza agli animali.

Il Cantico di Francesco, "straordinario profeta anticipatore, che culturalmente proclama il grande vantaggio dell'ecologia integrale, risuonerà ancora una volta nella periferia di Roma, rivelando a tutti il suo immenso stupore per la Bellezza del Creato in una nuova/antica Cultura Fraterna libera dalle logiche del Potere, politico, commerciale ed economico. Un rivoluzionario inno alla vita, di vera riconciliazione, e d'amore compassionevole verso gli altri animali, in un mondo violentato ormai da troppo tempo", sottolineano gli organizzatori dell'evento che è libero e gratuito.