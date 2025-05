Ha lavorato con Roberto Rossellini, Marco Bellocchio e Federico Fellini e continua a dare voce e spirito all'arte che ha amato anche se la carta d'identità segna 90 anni appena compiuti. Edoardo Torricella è tornato a recitare per una sera a Roma riconciliando il pubblico con il Cantico delle creature, che compie quest'anno 800 anni, e prestando al sua voce a San Francesco. Un evento che si è svolto nella Sala Cinema del Municipio VI. Il Cantico è un rivoluzionario inno alla vita, alla speranza e all'amore verso gli altri 'animali'. "In pochi - racconta all'Adnkronos Salute - hanno capito la verità di questa opera di San Francesco e di quello che gli è successo in quel periodo della sua vita. La realtà è inimitabile ma deve essere imitabile, i giovani devono prendere ispirazione dalle parole di Francesco e cambiare il mondo. Leggo che 40mila giovani scappano ogni anno dall'Italia per cercare lavoro e non è possibile. Ci dobbiamo preoccupare della realtà che viviamo senza volgere lo sguardo altrove, in San Francesco si trova anche questo messaggio di umiltà e fraternità".

Dal 1968 al 2018 ha fondato e diretto la compagnia teatrale 'Il Gruppo'. Attore ma anche regista, Torricella è un 90enne che non ha perso la voglia di guidare con l'arte i più giovani. A soli 19 anni l'attore nato a Milano, che tra le varie interpretazioni vanta anche il San Paolo negli 'Atti degli Apostoli' di Rossellini', nel 1954 decide di astenersi dal mangiare carne e pesce, manifestando così la vicinanza agli animali. Oggi che l'essere vegetariani, vegani o crudisti è quasi di moda, cosa pensa della sua scelta fatta 70 anni fa? "Io vedo che ci sono giovani che tendenzialmente lo vogliono fare, ma poi lo fanno superficialmente - risponde il maestro - Anche negli anni '60 era così con gli hippy. Ma come facciamo nel terzo millennio a mangiare ancora i cadaveri degli animali? Mi fa piacere che i giovani si avvicinano alla dieta vegetariana, ma deve essere una scelta di vita, come la mia".