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A Mònde premiati Margherita Buy e Maurizio Nichetti

Alla Festa del Cinema sui Cammini a Foggia dal 28 al 31 maggio

(Maurizio Nichetti - ufficio stampa del festival)
(Maurizio Nichetti - ufficio stampa del festival)
25 maggio 2026 | 14.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Margherita Buy e Maurizio Nichetti, due grandi protagonisti del cinema italiano, saranno ospiti della nona edizione di Mònde – Festa del Cinema sui Cammini, il festival diretto da Luciano Toriello in programma a Foggia dal 28 al 31 maggio.

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Margherita Buy riceverà sabato 30 maggio il Premio Speciale Maria Marcone, riconoscimento assegnato dal festival a figure capaci di attraversare il cinema contemporaneo con autenticità, sensibilità e forza interpretativa. Attrice tra le più amate e premiate del panorama italiano, Buy detiene, tra le interpreti italiane, il record di vittorie ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento, con sette David e otto Nastri conquistati nel corso della sua carriera. L’attrice sarà inoltre presente con Volare (2023), film che segna il suo esordio alla regia e che racconta, con ironia e delicatezza, un viaggio personale dentro le proprie paure e fragilità.

Il festival renderà omaggio anche a Maurizio Nichetti, autore, regista e interprete tra i più originali del cinema italiano ed europeo, al quale sarà conferito domenica 31 maggio il Premio Speciale Fondazione Monti Uniti. Nichetti, vincitore di un David di Donatelloe di tre Nastri d’Argento, ha costruito nel tempo uno stile cinematografico unico, sospeso tra mimo, comicità surreale, cinema muto e sperimentazione visiva. Regista di film diventati cult come Ratataplan, Ho fatto Splash, Ladri di saponette e Volere volare, presenterà al pubblico Amiche mai (2024) e terrà una masterclass dedicata al linguaggio cinematografico e ai processi creativi, offrendo al pubblico e ai giovani autori un’occasione di confronto diretto con uno dei grandi innovatori del cinema italiano.

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cinema italiano festival di cinema premi David di Donatello
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