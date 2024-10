Stefano De Martino ha realizzato il sogno dei concorrenti di Affari Tuoi. Alessia e Francesco sono stati i protagonisti dell'ultima puntata del game show, andata in onda ieri 22 ottobre su Rai 1. A giocare la partita però è stata lei, siciliana con il pacco numero 3. Alessia e Francesco hanno un sogno: comprare casa insieme, e hanno partecipato ad Affari Tuoi per poterlo realizzare.

La partita di Alessia

Alessia e Francesco si sono conosciuti quasi tre anni fa grazie a un gruppo di amici in comune e da quel momento non si sono più lasciati. "Ora abbiamo il sogno in comune di comprare una casa insieme", ha spiegato il fidanzato a Stefano De Martino. Nel corso della partita, che comincia con una perdita di 300 mila euro, Alessia decide di cambiare il numero del suo pacco. Dal 3 passa al numero 9 che per la concorrente è un numero fortunato.

debolissima per il rapporto che Stefano ha con i pacchisti#affarituoi pic.twitter.com/P0nYeBn1S5 — giuliaa (@vicolociecoo_) October 22, 2024

Sul finale, Alessia e Francesco rifiutano l'ultima proposta "generosa" del Dottore - quella di firmare un assegno di 25mila euro - puntando a una cifra più alta. E hanno fatto bene. Perché nel loro pacco hanno trovato ben 75mila euro: "Un ottimo punto di partenza per costruire il nostro nido", ha detto Alessia tra le lacrime.

Il conduttore del game show, Stefano De Martino, si è emozionato per la vittoria di Alessia ed è andato subito ad abbracciare lei e il fidanzato Francesco, congratulandosi per il montepremi.