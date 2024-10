Aiello, fuori il nuovo singolo 'Tutto Sbagliato'

Si intitola 'Tutto Sbagliato' il nuovo singolo di Aiello, disponibile da oggi, in radio e in digitale per Epic Records/Sony Music Italy. "'Tutto Sbagliato' è un abbraccio che non soffoca, leggero ma profondo” - riassume Aiello - Ditelo a tutti, agli Zeta, ai Millennial, ai Boomer, a quelli che ascoltano rap, trap, indie..che una canzone vera è per tutti, specie per quelli che fingono di avere un cuore di pietra. Ditelo a quelli che mi conoscono ma soprattutto a quelli che non mi ascoltano per infinite ragioni che comunque rispetterei. 'Tutto Sbagliato' è una canzone. Ditelo ai vostri amici, ai vostri genitori, al vostro ex, ma soprattutto a chi vorreste amare perdutamente quando è notte".

In questo nuovo brano (prodotto da Brail) il cantautore calabrese, che ha da poco preso casa a Milano per poter vivere ancora più intensamente il suo viaggio musicale, ha condensato riflessioni sull’amore facendole incontrare con chitarre che galoppano come cavalli finalmente liberi di esprimersi. Il risultato è un brano pop, fresco, contemporaneo ma con il retrogusto della canzone d’autore degli anni ‘90. Il brano non è solo il nuovo singolo ma è anche un nuovo passo nella carriera di Aiello, nella direzione del suo nuovo disco atteso nei prossimi mesi.

All’anagrafe Antonio Aiello, classe ’85, è stato il padre a farlo innamorare della musica facendogli ascoltare fin da piccolo Battisti e Mina ma anche Carmen Consoli, Whitney Houston e Barry White. All’ascolto si passa presto ad imbracciare il violino e a toccare i tasti del pianoforte per poi iniziare solo sedicenne a scrivere le prime canzoni ispirate dalla musica soul e R&B. Folgorato a vent’anni dal cantautorato italiano e dalla scena elettronica internazionale, arriva a pubblicare nel 2017 un Ep 'Hi-Hello' e nel 2019 il suo primo singolo 'Arsenico' (brano certificato disco di Platino con cui vince, a luglio di quell’anno, il premio Lunezia Stil Novo) e a settembre 'La mia ultima storia' (certificato disco d'oro). Il 27 settembre 2019 esce per l'etichetta Rca Records il suo primo album in studio intitolato 'Ex voto' che rimane per cinque mesi nella classifica degli album più venduti in Italia. L’album contiene anche il singolo 'Il cielo di Roma'.

Nel febbraio 2020 il suo brano 'Festa' viene candidato ai David di Donatello come miglior canzone originale per il film Bangla. Durante l’estate pubblica 'Vienimi (a ballare)', altro disco di Platino. Nel 2020 Aiello fa una incursione nel mondo dell’urban italiano partecipando al brano 'Euforia' di Chris Nolan, Tedua e Madame feat. Birthh & Aiello. L'anno seguente sale sul palco del Teatro Ariston di Sanremo con 'Ora' contenuto nel disco 'Meridionale' che contiene anche i singoli 'Che Canzone siamo' e 'Fino all'alba (ti sento)'. Il 26 maggio 2023 pubblica il suo terzo album 'Romantico' che contiene i brani 'Paradiso', 'Domani torno', 'Aspettiamo mattina', 'Mi piace molto' seguito da un tour estivo e un tour nei club. All’inizio dell’estate di quest’anno ha pubblicato 'Talete', brano che ha chiuso un cerchio prima di dare il via al nuovo corso della sua carriera.