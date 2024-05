Al via prima edizione di Youth! Argentario

Si terrà dall’11 al 13 luglio e dal 29 al 31 agosto, a Porto Santo Stefano (Grosseto) la prima edizione di Youth! Argentario, la kermesse presentata da iCompany e la Pro Loco di Monte Argentario, con il contributo e il patrocinio del Comune di Monte Argentario. In programma numerosi eventi e occasioni culturali nella venue di Monte Argentario, una località ricca di storia, bellezze naturali e siti archeologici, immersa nel Mar Tirreno tra la Maremma Grossetana e la Costa d’Argento. "La Proloco Monte Argentario di Porto Santo Stefano quest'anno ha deciso di cambiare rotta e di puntare su un unico grande evento di qualità - afferma Beatrice Sordini, presidente della Pro Loco Argentario di Porto Santo Stefano - un evento di giovani e per i giovani. Un evento che ci auspichiamo possa crescere sempre di più, fino a diventare un vero e proprio format vivace, fresco e accattivante, un appuntamento fisso dell'estate argentarina replicabile ogni anno, ovviamente alzando sempre l'asticella".

Nella cornice naturale di Porto Santo Stefano, Youth! Argentario darà il via a sei concerti dal vivo, sotto la direzione artistica di Massimo Bonelli, offrendo un panorama della nuova scena musicale italiana nel suggestivo sito di Piazzale dei Rioni a Porto Santo Stefano. Si inizia l'11 luglio con l'energia esplosiva di BigMama, seguita il 12 luglio dal cantautore Leo Gassmann, per poi culminare il 13 luglio con il folk pop del gruppo La Rua. Dopo una breve pausa, si riparte il 29 agosto con gli ultimi tre appuntamenti. In cartellone il 29 agosto Gaia, che farà ballare tutto il pubblico con la sua performance live, il 30 agosto la cantautrice Mille e il gran finale il 31 agosto con il duo pop Santi Francesi.

Il palco accoglierà artisti conosciuti a livello nazionale e giovani talenti locali, creando un mix di divertimento, intrattenimento e cultura. Questo evento è pensato sia per i turisti che scelgono l'Argentario come destinazione, sia per i residenti che vivono questa splendida area tutto l'anno. "Mi fa molto piacere poter avviare il progetto Youth! Argentario in collaborazione con Pro Loco e Comune - commenta Massimo Bonelli, fondatore e ceo di iCompany -. Avere la possibilità di realizzare un evento diffuso per la musica attuale in un luogo magico come l’Argentario è perfettamente in linea con ciò che da sempre proviamo a fare come iCompany. Lavoreremo per far sì che Youth! Argentario possa diventare nel tempo tanto una nuova vetrina live per giovani progetti artistici di qualità che uno spazio di visibilità e confronto per la scena musicale locale".

Per esaltare la visione culturale e dell’evento, l'ingresso al pubblico sarà completamente gratuito. Porto Santo Stefano, e una delle sue frazioni, Porto Ercole, da anni sono mete turistiche per escursionisti, sub e appassionati di paesaggi dell’universo marino, inoltre le due località rappresentano importanti porti di scalo di compagnie crocieristiche di lusso. La zona non è accessibile solo dal mare ma è collegata alla terraferma dal tombolo della Giannella e quello della Feniglia.