"Lui era il mio supereroe", così Carolina Castagna, ospite di Caterina Balivo a 'La volta buona', ha ricordato il papà e conduttore televisivo Alberto Castagna, scomparso esattamente venti anni fa, l'1 marzo del 2005.

Le parole di Carolina

"Tutte le figlie femmine lo dicono dei loro papà che sono eroi, però il mio lo era di più", dice Carolina che ricorda, in collegamento con lo studio, l'unica volta in cui ha visto papà Alberto senza baffi: "La ricordo come uno shock, un grandissimo trauma, perché i baffi erano la sua caratteristica, tutti eravamo abituati a vederlo così. E io ricordo che dissi 'ma quello non è papà'". "Però meglio con i baffi, decisamente", ha concluso ironica.

“Papà era il mio supereroe”. 20 anni senza Alberto Castagna a #LVB il ricordo della figlia @carocast1 ❤️ pic.twitter.com/ubvgSBBHtV — La Volta Buona (@voltabuonarai) February 28, 2025

Tra gli ultimi regali che Carolina ha ricevuto dal suo papà, c'è un cd di Beyoncè: "Noi condividevamo la musica fra i tanti interessi e lui cercava di essere sempre alla moda. Io Beyoncè non la conoscevo e lui mi disse di leggere tutti i testi per imparare bene l'inglese. Ce l'ho ancora, in camera a Roma ed è rimasto con me", ha spiegato Carolina.

Carolina oggi vive negli Stati Uniti, insieme al marito: "Credo che mio papà sarebbe stato gelosissimo, poi lui chiedeva sempre ai miei amici, se fossero della Roma. Mio marito, anche se americano, tifa Juventus", ha scherzato Carolina.