Alessandra Amoroso ha svelato come Maria De Filippi ha scoperto della sua gravidanza. La conduttrice televisiva è stata, infatti, una delle prime a sapere che la cantante è in dolce attesa. Ospite di Radio 105, la futura mamma ha raccontato l'aneddoto curioso.

Il racconto

"Ancora non l'avevo detto in giro, l'ha saputo prima che io glielo dicessi", ha spiegato la cantante che ha rivelato pubblicamente di essere in dolce attesa lo scorso 17 marzo con un post pubblicato su Instagram.

La cantante, che da sempre considera Maria De Filippi come la sua "mamma famosa", ha spiegato che la conduttrice ha avuto come un sesto senso: "Lei l'ha saputo senza che io lo dicessi di preciso. Lei l'ha scoperto così, l'ha buttata a indovinare". E ha spiegato com'è andata la chiamata: "Le ho chiesto un consiglio su dove fare delle analisi, ero appena arrivata a Roma e avevo bisogno di una dritta, e lei dal nulla mi ha chiesto se fossi incinta. Io non ce l'ho fatta a mentire, le ho detto di sì, che ci aveva preso".

Solo qualche settimana fa, dopo l'annuncio della gravidanza, Alessandra Amoroso è stata ospite ad Amici per presentare il suo nuovo singolo e Maria De Filippi l'ha accolta con un grande abbraccio e un tenero bacio sul pancione: "Evviva la nonna", aveva urlato di gioia Alessandra ringraziando Maria per tutto l'affetto.