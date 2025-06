Alex Britti in concerto a Roma, ospiti Biondi, Clementino e Masini

Dopo le release dei primi due singoli del suo nuovo progetto Feat.Pop con le reinterpretazioni di due brani iconici di 'It.Pop', 'Oggi sono io' insieme a Marco Mengoni e 'Solo una volta' feat. Clementino, Alex Britti arriva per la prima volta sul palco delle Terme di Caracalla domenica 22 giugno per il concerto-evento Feat.Pop con la partecipazione di Mario Biondi, Clementino e Marco Masini. Alex Britti è pronto a festeggiare 27 anni dopo l’album cult che lo ha lanciato nel panorama musicale italiano. Un live all’insegna della musica e insieme a lui saliranno sul palco colleghi e amici per intonare insieme a lui dei brani che hanno segnato un’epoca: 'Gelido' con Mario Biondi, 'Se non ci sei' con Marco Masini e 'Solo una volta' feat. Clementino, attualmente in rotazione radiofonica e in digitale per Ada/Warner.

“Celebrare il mio primo album It.Pop è davvero un traguardo incredibile”, racconta Alex Britti. “Tutto ciò che è nato da quel progetto ha segnato profondamente la mia vita e la mia carriera. Suonare quei brani dal vivo con ospiti del calibro di Clemente, Mario e Marco sarà un’emozione indescrivibile. Con dei virtuosi come loro del flow e della voce stiamo preparando uno spettacolo ricco di momenti diversi: le mie innumerevoli chitarre, unite alla loro energia e talento, risuoneranno potenti nello scenario unico delle Terme di Caracalla".

Il tour Alex Britti Live 2025 toccherà ancora Treviolo (Bg), Avella (Av), Mirano (Ve), Capurso (Ba), Pieve di Cento (Bo), Beinasco (To), Savona, Baia Domizia (Ce), Crotone, Santa Maria di Castellabate (Sa), Verona, Sirolo (An), Asiago (Vi), Delianuova (Rc), Noto (Sr), Riccione (Rn), Vico del Gargano (Fg), Berchidda (Ss), San Sepolcro (Ar).