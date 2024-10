Nuova musica, nuovo amore. Per Alfa è tempo di cambiamenti. Oggi, 18 ottobre, è disponibile in tutte le piattaforme digitali 'Il Filo Rosso', il nuovo singolo del cantautore Alfa, al secolo Andrea De Filippi. Per promuovere il brano, l'artista ha avviato una live su TikTok per cantarlo insieme al suo pubblico. Ma non era da solo. Alfa si trovava in dolce compagnia, pare quella della sua presunta nuova fiamma. Lei è Alessia Orro, palleggiatrice della Nazionale Italiana, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi 2024.

È nato l'amore?

Alfa e Alessia Orro stanno insieme? Non c'è nessuna conferma dai due, ma stando agli indizi e alle indiscrezioni che circolano sul web nelle ultime ore tra il 24enne e la 26enne potrebbe essere in corso una conoscenza, che va oltre la semplice amicizia.

Sorridono, scherzano e cantano insieme: nella recente live pubblicata sul social TikTok, Alfa e Alessia sembrano complici e piuttosto intimi. Non mancano, infatti, gli sguardi teneri. Il web è già impazzito per la presunta coppia: "Sono tenerissimi insieme", scrivono gli utenti sulla piattaforma di Elon Musk, X. Per i social è fatta: è sbocciato un nuovo amore, tra il mondo della musica e quello dello sport.

alfa e alessia orro che cantano il nuovo pezzo di alfa🥹 pic.twitter.com/Iqm2GXONar — alessandra (@vitaparanoiiaa) October 17, 2024

Le prime indiscrezioni su una presunta relazione sono spuntate lo scorso settembre, quando Alfa e Alessia sono stati visti insieme a una cena. In cui era presente anche Miriam Sylla, compagna di gioco e amica della pallavolista. La complicità tra i due è stata già notata in quell'occasione e il flirt sembra non essere mai svanito, piuttosto tramutato in qualcosa di più grande.

Ma non è finita qui. Il genovese è stato beccato dai fan mentre sbircia alcuni contenuti pubblicati dalla pallavolista sui social e commenta. "Intonata", scrive lui sotto il post in cui la Orro canta insieme alle amiche proprio uno dei brani più conosciuti di Alfa: Bellissimissima.

E ancora: Alfa e Orro non si nascondono. I due hanno pubblicato un TikTok insieme, scherzando e giocando sul cognome della pallavolista e la nuova canzone del cantante: Filo rosso è diventata "Filo orosso".

È chiaro che tutti questi indizi stiano alimentando la macchina del gossip, i fan sono sempre curiosi di saperne di più: "Cosa aspettando ad ufficializzare la relazione? Io l'ho capito da tempo, loro stanno ancora processando", scrive ironico un utente su X. Alla fine, la domanda che si pongono tutti è: tra Alfa e Alessia c'è soltanto una splendida amicizia o sta nascendo qualcosa di più grande?