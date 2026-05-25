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All'asta il giubbotto di Bon Jovi creato da Dolce&Gabbana

Il lotto guida la vendita di memorabilia musicali da Bolaffi il 4 giugno

All'asta il giubbotto di Bon Jovi creato da Dolce&Gabbana
25 maggio 2026 | 16.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Aste Bolaffi torna a proporre un’asta dedicata ai cimeli più iconici del mondo musicale, in programma il 4 giugno nella Sala Bolaffi di via Cavour 17 a Torino e in modalità Internet Live. La vendita riunisce 265 lotti che attraversano oltre sessant’anni di storia della musica internazionale: fotografie autografate, strumenti musicali, vinili, abiti di scena e oggetti appartenuti o legati ad alcuni dei più grandi protagonisti della scena rock, pop e d’autore. Tra i pezzi simbolo della vendita spicca il giubbotto realizzato da Dolce&Gabbana per Jon Bon Jovi e indossato davanti a 72mila spettatori il 25 giugno 1995 durante la prima serata del leggendario “These Days Tour” al Wembley Stadium di Londra. Il capo, immortalato anche nel video ufficiale “Live from London”, rappresenta l’incontro tra la moda italiana e l’estetica rock degli anni Novanta (lotto 59, base 5.000 euro).

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Ad aprire la sezione italiana sono i grandi nomi del cantautorato nazionale, con vinili autografati da Lucio Battisti (lotto 1, base d’asta 600 euro), Fabrizio De André (lotto 10, base 600 euro), Rino Gaetano (lotto 16, base 600 euro), accanto a rare incisioni inedite di Milva (lotto 23, base 4.000 euro), Mina (lotto 24, base 4.000 euro) e Ornella Vanoni (lotto 44, base 4.000 euro). Non mancano inoltre protagonisti della scena contemporanea come Laura Pausini, Ligabue e Vasco Rossi.

Oltre all’iconico giubbotto di Dolce&Gabbana per Jon Bon Jovi, la sezione internazionale propone una fotografia autografata di David Bowie (lotto 62, base 1.500 euro), una chitarra elettrica Ibanez firmata da Slash, storico chitarrista dei Guns N’ Roses (lotto 93, base 600 euro), la pelle di tamburo utilizzata da Charlie Watts e autografata da tutti i membri dei Rolling Stones (lotto 172, base 800 euro) e un vinile firmato da Aretha Franklin e Whitney Houston (lotto 192, base 400 euro), due delle più grandi voci della musica americana. Tra i top lot si segnala l’opera realizzata da Storm Thorgerson per l'album "Animals" dei Pink Floyd (lotto 135, base 6.000 euro), legata a una delle copertine più iconiche della storia del rock. Completano la vendita memorabilia dedicate a Michael Jackson, Pink Floyd, Madonna, Nirvana, Amy Winehouse, Ramones, Wham! e George Michael, in un catalogo che attraversa decenni di musica e cultura pop, riunendo oggetti capaci di raccontare l’estetica, i linguaggi e l’immaginario collettivo di intere generazioni, ancora oggi fonte d’ispirazione per la cultura musicale contemporanea.

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Asta Bolaffi Memorabilia musicali Giubbotto Dolce&Gabbana Jon Bon Jovi Wembley Stadium Rock
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