'Amici' di Maria De Filippi torna oggi, domenica 9 febbraio, con un nuovo appuntamento, in onda alle 14.00 su Canale 5. Super ospite della puntata, la conduttrice Ilary Blasi. Ecco tutte le anticipazioni.

Le anticipazioni

A giudicare la gara di canto dei talenti di questa edizione sarà la celebre conduttrice televisiva Ilary Blasi. Per la danza, la valutazione delle esibizioni sarà affidata a Veronica Peparini, ballerina e coreografa.

Per i talenti di 'Amici' si avvicina il serale: nella scuola di Maria De Filippi gli allievi in corsa per la vittoria sono 18. Chi di loro riuscirà a convincere i professori e a conquistare la maglia oro?

Per il canto, i talenti guidati da Lorella Cuccarini sono: Luk3, Mollenbeck e Senza Cri. Dedde', Nicoloò e Trigno hanno come prof di riferimento Anna Pettinelli. Antonia, Chiamamifaro, Jacopo Sol e Vybes guidati da Rudy Zerbi.

Per il ballo, invece, Alessia, Chiara e Daniele hanno come prof di riferimento Alessandra Celentano. Antonio, Dandy e Francesca sono guidati, invece, da Deborah Lettieri. E Emanuel Lo è il prof di riferimento di Asia e Francesco.