Riaprono le porte della scuola di 'Amici di Maria De Filippi'. La nuova edizione parte oggi, domenica 29 settembre, dalle 14 su Canale 5. Ad aprire la puntata è Sarah Toscano, vincitrice della scorsa edizione del talent show più longevo della tv, che riporta in studio la Coppa. Per la cantante è anche l'occasione per presentare in anteprima assoluta il brano 'Tacchi (fra le dita)', in uscita venerdì 4 ottobre con Warner Music Italy.

Ospiti anche Olly con Angelina Mango: i due cantano 'Per due come noi', singolo in Top 10 nella classifica Airplay Radio con oltre 52 milioni di stream totali. A consegnare le maglie ai nuovi talenti della musica e della danza alcuni protagonisti del mondo dello spettacolo, della musica e del cinema: Mahmood, Francesca Fagnani, Cristiano Malgioglio, Angelina Mango, Ilenia Pastorelli e Marco Bocci.

A dare l'accesso agli aspiranti allievi sono i professori Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Anna Pettinelli per il canto e Alessandra Celentano, Emanuel Lo e la new entry Deborah Lettieri per il ballo.