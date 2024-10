Andrea Delogu non ci sta. La conduttrice radiofonica ha ricevuto un regalo in forma anonima al suo indirizzo di casa e ha condiviso pubblicamente il suo dissenso a riguardo. "So che pensate di essere romantici, ma non lo siete", scrive la Delogu a corredo dello scatto pubblicato sui social che mostra il mazzo di fiori ricevuto da un misterioso corteggiatore.

"Io lo so che pensate di essere romantici mandando dei fiori a casa alla gente senza firmarvi, cercando di essere anche un po' misteriosi. Non lo siete". Si sfoga così la conduttrice in una storia pubblicata sui social. Poi continua: "So che c'è dietro un intento carino ma credetemi, è fuori luogo e soprattutto pone le persone in allerta - puntualizza -. Se dovevo conoscerti ti saresti firmato, se non ho capito chi sei allora non abbiamo questa confidenza e ti sei immaginato una relazione che non abbiamo". Infine, conclude: "Il fatto che tu sappia dove abito mi agita".

La rabbia di Andrea Delogu è stata condivisa anche dai suoi follower che hanno avuto la stessa brutta esperienza, giudicata allo stesso modo 'inquietante': "È successo anche a me ed è una cosa brutta e poco piacevole. Sono stata in ansia per giorni, è come avere qualcuno che ti controlla", uno dei messaggi che Andrea Delogu ha ricevuto in risposta alla storia precedente.

"Non sono l'unica, anzi", scrive la 42enne, condividendo il pensiero di altre donne. "Smettetela di credere a un romanticismo tossico. Sicuramente chi lo fa pensa sia un bel gesto, ma si sappia che non lo è. Ci si firma prima di tutto e poi non si manda a casa se non ci conosciamo", conclude la speaker.