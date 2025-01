Andrea Rivera in scena a Roma con 'Nonsense di me'

Andrea Rivera torna in scena a Roma. L’autore e comico approda venerdì 17 e sabato 18 alle ore 21, e domenica 19 gennaio alle 17.30, al Teatro di Villa Lazzaroni (all’interno del parco di Villa Lazzaroni, accesso da Via Appia Nuova 522 e da Via Tommaso Fortifiocca 71). E lo fa con un nuovo spettacolo, 'Nonsense di me'. Uno spettacolo di metasatira, per ridere del fatto che in questi tempi la satira, invece di colpire il potere, ne diventa spesso un utile strumento.

“Esiste ancora la Satira? Con il mio TeatroCanzone ho cercato di farla sempre a tutto tondo invece molti per lavorare oggi la fanno a spicchio di caramella. Il pubblico non sa più riconoscerla? Mi butterò sul privato. Volevo far stampare sui giornali il necrologio 'È morta Vera Satira anni 70'. Ho desistito – spiega Rivera - perché mi avrebbero tutti chiesto se fosse stata una mia parente e in un certo senso sì, lo è. Sono un figlio di madre ormai ignota. 'Una risata vi seppellirà!' si gridava nel Sessantotto, ora ci han seppellito con battute sul sessantanove. Il pubblico ormai vuole esser rassicurato ed io vi rassicuro che vi sconcerterò raccontandovi la mia vita tragicomica anche attraverso i miei incontri-scontri artistici. Insomma con me la Satira è viva. Quindi, viva la Satira!“.

Per informazioni sul Teatro di Villa Lazzaroni e per prenotazioni è possibile contattare il numero del teatro (3924406597).