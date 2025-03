Angie Stone, che aveva raggiunto la fama con il trio femminile hip-hop The Sequence ed era nota come cantante solista e leggenda del neo-soul con "Wish I Didn't Miss You" (2001), è morta in un incidente stradale all'età di 63 anni sabato 1 marzo verso le 4 del mattino. Dopo un concerto, Stone, con i membri della sua band e i coristi, viaggiava su un furgone Mercedes Sprinter diretto ad Atlanta, quando, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato e poi è andato a scontrarsi contro un camion lungo una strada della contea di Montgomery, in Alabama. La cantante è stata l'unica a morire nell'incidente, gli altri otto passeggeri sono rimasti feriti. Stone avrebbe dovuto esibirsi sabato pomeriggio nell'intervallo della partita di basket del campionato maschile della Central Intercollegiate Athletic Association; in suo ricordo è stato osservato un minuto di silenzio durante l'incontro sportivo.

Nel corso della sua carriera Angie Stone ha pubblicato 10 album da solista ed è stata nominata tre volte ai Grammy, tra cui quello per la migliore performance rythm and blues di un duo nel 2003 e quello per la migliore performance vocale femminile R&B l'anno successivo.

Nata a Columbia, nella Carolina del Sud, il 18 dicembre 1961 come Angela Laverne Brown, che poi assunse il nome d'arte di Angie Stone, esordì nel mondo della musica appena 18enne con The Sequence, primo trio hip-hop femminile scritturato dalla Sugar Hill Records. Il gruppo era composto oltre che da Angie Stone, che come rapper si faceva chiamare Angie B, da Cheryl Cook, nota come 'Cheryl The Pearl', e Gwendolyn Chisolm, nota come 'Blondy', tutte compagne di liceo. Hanno pubblicato diversi album, ma il loro maggior successo è stato "Funk You Up", il singolo del 1979 che è diventato un brano coverizzato più volte.

Dopo lo scioglimento di The Sequence, Angie Stone si unì al gruppo Vertical Hold per pubblicare due album a metà degli anni Novanta. Negli anni successivi, ha contribuito alla stesura dei brani "Brown Sugar" e "Voodoo" di D'Angelo (pseudonimo di Michael Eugene Archer) e ha cantato come corista nel suo tour.

Alla fine degli anni Novanta firmò per la J Records e nel 1999 iniziò la sua carriera da solista con l'album di debutto "Black Diamond". Come cantante solista, Stone ha raggiunto la ribalta come una delle figure centrali del movimento neo-soul. Nel 2001 ha pubblicato il suo album di successo "Mahogany Soul" che ha generato le hit "Brotha" e "Wish I Didn't Miss You", oltre a un remix di quest'ultima che ha raggiunto la posizione n. 1 della Billboard Dance Club Songs. "Mahogany Soul" è stato il suo disco di maggior successo da solista a livello internazionale, mentre gli album successivi - "Stone Love" (2004) e "The Art of Love & War" (2007) - l'hanno spinta in alto nelle classifiche statunitensi; ha continuato a pubblicare dischi fino a "Love Language" del 2023.

Al di fuori della musica, Angie Stone è apparsa nei programmi tv "Celebrity Fit Club" e "R&B Divas: Atlanta" e ha recitato in numerosi film, tra cui "Hot Chick - Una bionda esplosiva" (2002), "The Fighting Temptations" (2003), "Scary Movie V" (2013) e "Poliziotto in prova" (2014). L'anno scorso è stata inserita nella Women Songwriters Hall of Fame.