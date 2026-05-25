Lo scorso gennaio l'annuncio della nascita della piccola Beatrice: "Le parole non bastano perché l’amore è troppo grande"

È tutto rosa e bianco per il battesimo della piccola Beatrice, la figlia di Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni. La cantante ha voluto condividere sui propri canali social alcuni momenti della festa dedicata alla bambina, nata lo scorso gennaio, dall'amore con il calciatore e allenatore.

In uno degli scatti la coppia sorride mentre tiene in braccio la bambina, il cui volto viene nascosto da una emoji. Davanti a loro una torta bianca e rosa, con un orsetto, cupcake e biscotti decorati con fiocchi rosa. A organizzare l'evento è stata un'azienda specializzata, che Anna Tatangelo ha tenuto a ringraziare nelle sue Stories su Instagram "per aver reso questo giorno ancora più speciale".

Quando la piccola era venuta al mondo, Tatangelo aveva condiviso sui social la notizia, scivendo: "Le parole non bastano perché l’amore è troppo grande". Beatrice è la sua secondogenita. La cantante di Sora è infatti anche madre di Andrea, nato nel 2010 dalla lunga e nota relazione con il cantante Gigi D'Alessio.