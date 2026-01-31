circle x black
Cerca nel sito
 

Anna Tatangelo, tour rimandato: "Non è una decisione facile, ho bisogno di tempo"

Lo sfogo della cantante condiviso sui social

Anna Tatangelo - fotogramma/ipa
Anna Tatangelo - fotogramma/ipa
31 gennaio 2026 | 19.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Non è una decisione facile, ma sento che è quella giusta". Anna Tatangelo ha annunciato sui social il rinvio delle date del tour 'Tatangeles'. "Mancherebbe poco, ma ho bisogno di chiedervi ancora un po' di pazienza", ha scritto la cantante, diventata mamma lo scorso 3 gennaio della piccola Beatrice.

Alla base della sua decisione c'è proprio la maternità: "In questo momento della mia vita ho imparato quanto sia importante fermarsi. Come madre oggi sento il bisogno di dedicare tempo alla mia famiglia, soprattutto alla mia piccolina, con la stessa verità e presenza che ho sempre messo la musica", ha continuato.

Tuttavia si tratta solo di uno stop temporaneo, le date sono state riprogrammate per l'autunno. "Sento una grande responsabilità nei vostri riguardi. Per me queste due date rappresentano qualcosa di importante e unico. Ci tengo a creare uno spettacolo che vi somigli, che vi ripaghi dell’amore e della fiducia che mi regalate ogni giorno da anni".

Tatangelo ha sottolineato l'esigenza di prendersi del tempo "per recuperare energie e preparare tutto come meritate" e "curare tutto nei minimi dettagli". I concerti di Milano e Napoli, inizialmente previsti per il 9 e il 17 aprile, si terranno rispettivamente il 19 novembre a Milano e il 17 novembre a Napoli.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
anna tatangelo anna tatangelo concerti tour annullato tatangeles
Vedi anche
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video
News to go
A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta
Salvini: "Togliere i soldi del ponte per gli alluvionati? Assolutamente no" - Video
News to go
Decreto Milleproroghe 2026, riammessi alcuni emendamenti
Maltempo in Sicilia, la situazione a 10 giorni dal ciclone Harry - Videoselfie dalla nostra inviata
Maturità 2026, il ministro Valditara parla delle novità - Video
Bella Ciao e sala stampa occupata, la protesta dell'opposizione contro il convegno sulla remigrazione alla Camera - Video
Roma, non tentato suicidio ma tentata fuga ripresa in diretta Rai - Video
News to go
Dirigenti pubblici senza concorso, ok della Camera
News to go
Università, Italia quarto Paese europeo con 65 atenei
News to go
Bonus mamme 2026: importo, requisiti e scadenze


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza