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Verissimo, Anna Tatangelo ricorda la mamma Palmira: "I miei figli hanno i suoi occhi"

La cantante è stata ospite oggi nel salotto di Silvia Toffanin su Canale 5

Anna Tatangelo, Silvia Toffanin - Verissimo
Anna Tatangelo, Silvia Toffanin - Verissimo
03 ottobre 2026 | 19.15
Marica Di Giovanni
LETTURA: 2 minuti

Anna Tatangelo, ospite oggi a Verissimo, ha raccontato la gioia per la nascita della sua seconda figlia, Beatrice, nata a gennaio del 2026 dall’amore con il compagno Giacomo Buttaroni. “È stato uno dei momenti più belli della mia vita. Sono stata circondata dall’amore di tutti, coccolata da mio figlio e dal mio compagno”, ha raccontato la cantante a Silvia Toffanin. “Si è chiuso un cerchio per me e vivo questo momento con immensa gratitudine”.

Giacomo è rimasto al suo fianco durante tutto il parto: “È innamorato di sua figlia, durante il parto è stato con me ogni secondo”. Anna ha ammesso di aver vissuto questa gravidanza con qualche timore in più rispetto a quando, a 22 anni, era nato Andrea, il figlio avuto con l’ex compagno Gigi D’Alessio: “Avevo più paura rispetto a quando è nato Andrea. A 22 anni avevo la mia mamma accanto. Temevo anche per il cesareo, perché è comunque un’operazione. All’inizio avevo tanta paura, ma Giacomo mi ha rasserenata tantissimo”.

Il ricordo della mamma

Anna Tatangelo ha ricordato la mamma Palmira, scomparsa nel 2022. Durante la gravidanza, la cantante le aveva rivolto un desiderio speciale: “Le ho chiesto di darle i suoi occhi, così da poterla rivedere nei miei figli”. Un desiderio che si è avverato: “È magico perché entrambi hanno gli occhi chiari. Ogni volta che li guardo rivedo la mia mamma”.

Il legame tra mamma e figlia era profondo e la sua assenza continua a fare male: “Avevo un bellissimo rapporto con lei. Pensavo che il tempo attutisse il dolore. Mi manca poterle raccontare ciò che mi succede nel quotidiano. Quando perdi una mamma ti manca essere figlia. Però sono grata di averla avuta e di aver avuto lei come mamma”, ha detto la cantante scoppiando in lacrime. Parole che hanno commosso anche Silvia Toffanin: "Ci ricomponiamo?", ha detto la conduttrice prima di alzarsi e stringere la cantante in un forte abbraccio.

Il matrimonio con Giacomo

Anna Tatangelo ha smentito il matrimonio con il compagno Giacomo Buttaroni. "Sposarmi è una cosa che ho desiderato tanto negli anni, soprattutto quando ero giovane. Il mio compagno vorrebbe tanto, ma sono circolate notizie non vere. Quando sarà il momento giusto, sarò io ad annunciarlo. Per me sarebbe il coronamento di un momento bello".

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