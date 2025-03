Antonella Clerici contro 'Anora'. Il film di Sean Baker, che ha dominato gli Oscar 2025 vincendo cinque statuette su sei nelle categorie 'Miglior film', Miglior regia', 'Miglior attrice protagonista' a Mikey Madison, 'Miglior sceneggiatura originale' e 'Miglior montaggio', non è piaciuto alla conduttrice, che se ne è lamentata pubblicamente con un post piuttosto esplicito sul proprio profilo X: "Anora il vincitore di 5 oscar e' uno dei film piu' brutti, insulsi, inutili che abbia mai visto".

Anora il vincitore di 5 oscar e' uno dei film piu' brutti, insulsi, inutili che abbia mai visto #oscar #Anora — Antonella Clerici (@antoclerici) March 15, 2025

Il post di Clerici ha attirato la curiosità dei suoi follower. Un utente ha domandato se valesse la pena, in ogni caso, andarlo a vedere, ricevendo come risposta un "non buttare soldi". Clerici ha poi commentato anche 'The substance', film con Demi Moore celebrato dalla critica, e bollato come "terrificante anche quello" dalla conduttrice.