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Antonella Elia: "Mi devo operare di nuovo, sono pronta"

La showgirl reduce dall'intervento di un mese fa: "Hanno trovato altre 3 formazioni, vanno tolte"

Antonella Elia:
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12 novembre 2026 | 18.15
Roberto Grossi
LETTURA: 1 minuti

"Devo operarmi di nuovo". Antonella Elia ancora in ospedale per sottoporsi ad un secondo intervento dopo quello di un mese fa, necessario - come aveva spiegato - per rimuovere "un tumore borderline. Ho tolto tube e ovaio ma l'utero c'è ancora", aveva spiegato il 19 ottobre. "E niente… non è finita… speravo che tutto fosse già finito e invece… Si va avanti. Mi aspetta un altro intervento. Che affronto col sorriso. Circondata dall’amore", scrive oggi in un post su X. "Che dire? Sono di nuovo qua, stesso posto. Devo di nuovo fare un intervento, sempre col sorriso ovviamente", dice la showgirl in un video registrato in una stanza del Policlinico Gemelli, a Roma.

"Hanno trovato altre 3 formazioni che bisogna togliere. Ovviamente, ve lo comunico, non vi preoccupate. Sono sempre in questa stanza con questa finestra da cui vedo la cupola di San Pietro. Sono in un ambiente molto accogliente, la dottoressa e la prof sono due angeli: mi sento circondata da affetto, cure e attenzioni. Mi sento pronta ad affrontare questa nuova prova che mi avvicina ancora di più a tutte le persone che devono affrontare prove di questo tipo. Con fiducia e coraggio ce la si fa, in un modo o nell'altro. A presto, avrete mie notizie", conclude.

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