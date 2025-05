Antonella Mosetti ha abbandonato L’Isola dei Famosi. Dopo giorni di profonda crisi, l’ex naufraga ha preso la decisione di lasciare definitivamente il reality di Canale 5, spiegando che il motivo è legato al dolore per la perdita del padre, un lutto troppo grande che non riesce ancora a superare.

Le motivazioni

Antonella Mosetti ha spiegato di non essere più in grado di continuare la sua avventura in Honduras. Durante il day time di oggi, venerdì 23 maggio, la concorrente ha ribadito che non ha ancora metabolizzato il lutto di suo padre: "Sono venuta qua per ritrovare il mio papà, ma mi sono sentita ancora più lontana da lui", ha detto in lacrime, dispiaciuta di lasciare il programma condotto da Veronica Gentili, ma felice di tornare dalla sua famiglia.

Mosetti era apparsa in crisi sin dai primi giorni in Honduras. La fame e la stanchezza della prima settimana si sono sommate alla mancanza del padre scomparso poco tempo fa. "Non ce la faccio neanche a parlare. Mi dispiace tanto. Non ho ancora elaborato la morte di mio papà e non riesco a stare ferma nella noia", aveva raccontato la concorrente in diretta.

"Ho un dolore talmente forte che la notte mi sveglio per la nausea, non dormo. Sono esaurita. Questa cosa mi fa stare troppo male. Non riesco neanche a spiegarlo", aveva aggiunto. Direttamente dallo studio, il fratello Massimiliano l'aveva incoraggiata: "Papà non lo devi cercare altrove, lui è dentro di te e nella meraviglia che vedi". Anche la figlia Asia: "Questo è un gioco tosto, lo avevamo immaginato, ma i problemi della vita sono altri. Sono sempre qui a fare il tifo per te" le aveva detto. Ma niente da fare, Antonella Mosetti ha deciso di abbandonare definitivamente l'Isola.