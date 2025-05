As I Lay Dying, una data a Trezzo sull'Adda a novembre

Tornano in Italia gli As I Lay Dying per l’unico appuntamento nazionale del tour che celebrerà i 20 anni di 'Shadows Are Security', album simbolo del metalcore statunitense. Il concerto si terrà il 6 novembre prossimo al Live Club di Trezzo sull’Adda (Mi). I biglietti saranno in vendita su MC2Live.it, Vivaticket.com e relativi punti vendita dalle 10 del 23 maggio.

La band guidata da Tim Lambesis per l’occasione eseguirà due set, uno dedicato appunto alla riproposizione per intero del disco pubblicato nel 2005, l’altro invece vedrà in scaletta nuovi brani e altri grandi classici del gruppo americano.