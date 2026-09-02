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'Hotel Costiera' vince il prime time, Milo Infante sfiora il 10% nel debutto in prima serata su Rete4

Ma nel pomeriggio Manuela Moreno con 'Vita in Diretta' è sopra a 'Verità Nascoste - Il Diario'

Milo Infante - Ipa
Milo Infante - Ipa
02 settembre 2026 | 12.14
Antonella Nesi
LETTURA: 2 minuti

Ottimo esordio nella prima serata di Rete4 per Milo Infante che con la prima puntata di 'Verità Nascoste' in prime time, in onda ieri, martedì 1 settembre, ha ottenuto 1.018.000 spettatori totali e il 9.93% di share e il terzo posto sul podio, con picchi di 1.308.000 spettatori e del 15.5% di share, rendendo Retequattro prima rete dopo le 23.30 (con un'ottima risposta anche sul pubblico femminile, con il 13.1% di share e picchi di oltre il 14% tra le donne over 55). In testa agli ascolti della prima serata si è piazzato ‘Hotel Costiera’ su Canale 5, seguito da 1.941.000 spettatori con il 14.4% di share. Al secondo posto, ‘La legge di Lidia Poët’ su Rai1, con 1.549.000 spettatori e l'11.2% di share.

Tra gli altri ascolti di prime time: la partita di Coppa Italia ‘Torino–Monza’ su Italia1 (1.003.000 spettatori, share 6.3%), ‘L’ultima vendetta’ su rai2 (817.000 spettatori, share 5.6%), ‘Il mio nome è Riccardo Cocciante’ su Rai3 (760.000 spettatori, share 4.9%), ‘In onda prima serata’ su La7 (739.000 spettatori, share 4.8%), ‘The karate kid – La leggenda continua’ su Tv8 (416.000 spettatori, share 3.4%), ‘Comedy match’ su Nove (412.000 spettatori, share 3%).

Al mattino, il programma quotidiano di Milo Infante su Rete4 'Ore 11' ha ottenuto 353.000 spettatori con il 7.4% di share nella prima parte e 446.000 spettatori con il 5.3% nella seconda parte, in onda dopo il Tg4.

Nel pomeriggio è sempre Manuela Moreno su Rai1 invece ad avere la meglio in sovrapposizione sul temporary show di Milo Infante su Canale 5: 'Vita in Diretta' ha infatti ottenuto 886.000 spettatori con l’11.9% nella parte chiamata Start, 1.248.000 spettatori con il 17.7% nella presentazione e 1.464.000 spettatori con il 19.3% nel programma vero e proprio. Mentre Verità Nascoste – Il Diario' è stato seguito da 1.253.000 spettatori con il 17.9% nella prima parte e da 1.030.000 spettatori con il 14% nella seconda parte.

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ascolti tv ascolti tv 1 settembre Verità Nascoste Vita in Diretta milo infante manuela moreno
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