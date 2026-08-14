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'La guerra dei nonni' vince il prime time, medaglia d'argento per gli Europei di atletica

Al terzo posto la replica di 'Doc – Nelle Tue Mani 3'

Telecomando - Fotogramma
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14 agosto 2026 | 12.04
Redazione Adnkronos
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Il film 'La Guerra dei Nonni', in onda ieri su Canale 5, vince la sfida del prime time con 1.724.000 spettatori e il 15,7% di share. Medaglia d'argento per gli Europei di Atletica su Rai2 che hanno interessato 1.578.000 spettatori e il 12,3% di share mentre Rai1 con la replica di 'Doc – Nelle Tue Mani 3' ha raccolto 1.271.000 spettatori e il 13% di share.

Fuori dal podio troviamo Rete 4 con 'Zona Bianca' che ha registrato 706.000 spettatori (7,3% di share) mentre 'Chicago Med' su Italia1 ha raccolto 652.000 spettatori (5.2% di share). Seguono: Rai3 con 'Tenuta del Kilimangiaro' (442.000 spettatori, 3,8% share); La7 con '50 volte il primo bacio' (371.000 spettatori, 2,9% share); Nove con 'La Corrida' (370.000 spettatori e 3,2% share nella prima parte e 282.000 e 4,8% nella seconda); Tv8 con 'Quattro Matrimoni' (224.000 spettatori e 1,8% share nel primo episodio e 244.000 spettatori e 2,8% share nel secondo episodio).

In access prime time 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 ha registrato 3.844.000 spettatori con uno share del 27,8% mentre 'L'Eredità Summer' su Rai1 ha totalizzato 2.135.000 spettatori, pari al 15,5% di share.

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