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Ascolti tv 21 settembre, Il Giovane Montalbano 2 su Rai1 vince con il 19,8% contro il Gf Vip. Gerry Scotti davanti a De Martino

Lo show condotto da Ilary Blasi si ferma al 18.3% di share. Terzo gradino del podio per Italia1 che Peppermint – L'angelo della vendetta

Michele Riondino è il Giovane Montalbano - (Ipa)
Michele Riondino è il Giovane Montalbano - (Ipa)
22 settembre 2026 | 12.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

'Il Giovane Montalbano 2' in replica ieri su Rai1 vince la sfida del prime time conquistando 2.928.000 spettatori pari al 19.8% di share mentre il 'Grande Fratello Vip' su Canale 5 ha interessato 1.906.000 spettatori e il 18.3% di share. Terzo gradino del podio per Italia1 che con 'Peppermint – L'angelo della vendetta' ha incollato allo schermo 1.010.000 spettatori registrando il 6,3% di share. Subito dietro si piazza Rai3 con l'approfondimento de 'Lo Stato delle Cose': il programma ha registrato 978.000 spettatori (7.4% di share).

A seguire troviamo: La7 con 'La Torre di Babele' (806.000 spettatori, 4,7% share); Rai2 con 'L'uomo dei ghiacci – The Ice Road' (649.000 spettatori, 4% share); Nove con 'Little Big Italy' (576.000 spettatori, 3,6% share); Rete4 con 'Quarta Repubblica' (561.000 spettatori, 4,9% share); Tv8 con 'Mia moglie per finta' (350.000 spettatori, 2,4% share).

In access prime time vince la sfida Canale 5 con 'La Ruota della Fortuna' che ha raccolto 4.664.000 spettatori pari al 23.5% mentre 'Affari Tuoi' su Rai1 ha totalizzato 4.342.000 spettatori (21,8% share). Da segnalare anche il ritorno di Bruno Vespa su Rai1 con 'Cinque Minuti' che ha interessato 3.620.000 spettatori (19,4% share).

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