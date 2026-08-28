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'Da grandi' conquista il prime time, Moreno continua a vincere su Infante

Secondo gradino del podio per la replica di 'Costanza', terzo 'Il Commissario Rex'

Manuela Moreno e Milo Infante - Ipa
Manuela Moreno e Milo Infante - Ipa
28 agosto 2026 | 13.07
Alisa Toaff
LETTURA: 1 minuti

Nella serata di ieri 'Da grandi' su Canale 5 conquista il prime time con 1.692.000 telespettatori e uno share del 15%, secondo gradino del podio per la replica di 'Costanza' su Rai1 ha intrattenuto 916.000 telespettatori (9,9% di share). Terza posizione nella classifica degli ascolti della prima serata per 'Il Commissario Rex' su Rai2 che ha ottenuto 655.000 telespettatori (5,1% di share).

Fuori dal podio

A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: su Italia1 'Chicago Med' ha raggiunto 822.000 telespettatori (6,7% di share), su Rete4 'Zona Bianca' ha totalizzato 760.000 tlespettatori (7,6% di share), su La7 'In Onda Prima Serata' ha ottenuto 686.000 telespettatori (5,1% di share), su Rai3 'Kilimangiaro Estate' ha conquistato 590.000 telespettatori (4,9% di share), sul Nove 'Ammutta Muddica' ha raggiunto 490.000 telespettatori (4,3% di share) e su Tv8 'Calciomercato – L’Originale' ha intrattenuto 190.000 telespettatori (1,5% di share).

La sfida Infante-Moreno

Nel mattino, su Rete4 il nuovo programma di Milo Infante 'Ore 11' ha raggiunto 453.000 telespettatori pari al 9,6% di share nella prima parte e, dopo il Tg4, 489.000 telespettatori (6,2% di share) nella seconda parte. Nel pomeriggio, 'Vita in Diretta' condotto su Rai1 da Manuela Moreno ha realizzato un ascolto di 819.000 telespettatori (11% di share), nella parte chiamata 'Start' e 1.180.000 telespettatori (16,6% di share) mentre su Canale5 'Verità Nascoste – Il Diario' ha raggiunto 1.202.000 telespettatori (17,9%) nella prima parte e 1.038.000 telespettatori (13,9%) nella seconda parte.

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