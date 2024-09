In prima serata 'Kostas' su Rai1 vince il prime time con 2,7 milioni

Ascolti tv di giovedì 26 settembre, continua la corsa di 'Affari tuoi' nell'access prime time. Stefano De Martino su Rai 1 ha conquistato 5.402.000 telespettatori (share del 26,4%). Battuto ancora una volta Amadeus che sul Nove con 'Chissà Chi' ha ottenuto 745.000 telespettatori e il 3,7%. Su Canale5 'Striscia la Notizia' è stato visto da 2.489.000 spettatori pari al 12,2%. Mentre il programma 'Cinque Minuti' su Rai1 è stato visto da 4.489.000 telespettatori (share del 23,7%).

Prime time

Per quanto riguarda il prime time vittoria di Rai1 con la serie 'Kostas' vista da 2.792.000 telespettatori pari a uno share del 16,9%. Secondo gradino del podio per Canale5 con 'Grande Fratello' che ha totalizzato 1.993.000 telespettatori raggiungendo uno share del 16,3%. Terzo posto per Italia1 con la partita di Coppa Italia Napoli-Palermo, seguita da 1.602.000 telespettatori (share dell'8,4%).

Fuori dal podio su Retequattro 'Dritto e rovescio' ha interessato 930.000 telespettatori (share del 6,95%) mentre su La7 'PiazzaPulita' ha conquistato 697.000 telespettatori (share del 5,28%). Su Rai3 'Donne sull’orlo di una crisi di nervi' ha realizzato è stato seguito 664.000 telespettatori (share del 4,3%) mentre su Rai2 il film 'Moonfall' ha registrato 659.000 telespettatori e uno share del 3,9%. Chiudono gli ascolti del prime time Nove con 'Only Fun – Comico Show', seguito da 561.000 telespettatori (share del 3,4%), e Tv8 con la partita di Europa League Ajax – Besiktas con 292.000 telespettatori (share dell’1,5%).