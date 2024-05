La finale di Conference League Olympiacos-Fiorentina, trasmessa da Tv8, è stata vista da 2.948.000 spettatori, totalizzando il 15.73% di share e aggiudicandosi la vittoria della prima serata televisiva di ieri, mercoledì 29 maggio 2024. Secondo posto sul podio tv per Rai1, che ieri ha mandato in onda il film in prima visione 'Mancino Naturale': la pellicola ha incollato davanti allo schermo 2.115.000 spettatori, pari all’11.6% di share. L’Isola dei Famosi su Canale 5 è stata invece la scelta di 2.000.000 spettatori, registrando uno share del 14.1%.

Bene anche 'Chi l’ha Visto?', che ieri ha interessato 1.616.000 spettatori (Share 9.2%). Italia1, che proponeva 'Dolittle', ha radunato davanti allo schermo 950.000 spettatori con il 4.9% di share, mentre Rai2, che trasmetteva 'Déjà vu – Corsa contro il Tempo', è stato scelto da 877.000 spettatori per uno share del 4.8%.

Nell'access prime time, prosegue il grande successo di 'Affari Tuoi' che ieri è stato visto da 4.972.000 spettatori per il 24% di share. Rai1 con 'Cinque Minuti' ha invece interessato 3.913.000 spettatori (share del 21.1%). Striscia la Notizia su Canale5 è stato invece la scelta di 2.635.000 spettatori, facendo realizzare il 12.8% di share. Sul fronte dell'informazione serale, la vittoria è del tg1 delle ore 20.00, che ieri è stato visto da 4.063.000 spettatori totalizzando il 23.5% di share. Secondo posto per il tg5 , che sempre alla stessa ora è stato scelto da 3.491.000 (per uno share del 19.8%). Il tg di La7 delle ore 20.00 ha ottenuto invece un ascolto di 1.150.000 spettatori, per il 6.6% di share.