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Ascolti tv, Imma Tataranni su Rai1 vince prime time

Medaglia d'argento per Canale 5 che con 'Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo

Vanessa Scalera nei panni in Imma Tataranni
Vanessa Scalera nei panni in Imma Tataranni
16 marzo 2026 | 10.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La fiction 'Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 5', in onda ieri su Rai1, domina la prima serata con 4.073.000 spettatori , registrando uno share del 23,8%. Medaglia d'argento per Canale 5 che con 'Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo' ha incollato allo schermo 1.679.000 spettatori, pari a uno share del 13,6% mentre 'Che Tempo Che Fa' su Nove ha radunato 1.454.000 spettatori con l’8,2% share.

Fuori dal podio troviamo 'Presadiretta' su Rai3 che ha segnato 962.000 spettatori pari al 5.3% mentre Italia1 con 'Le Iene presentano: Inside' ha incollato davanti al video 910.000 spettatori con il 7,8%. Seguono: Rai2 con le 'Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 – Cerimonia di Chiusura' (640.000 spettatori, 3,3% share); Rete4 con 'Fuori dal Coro' (632.000 spettatori, 5% share); La7 con 'Il caso Epstein – Il racconto continua' (398.000 spettatori, 2,2% share) e Tv8 con 'Men in Black: International' (241.000 spettatori, 1,5% share).

In access prime time vince la sfifa 'Affari tuoi' su Rai1 che ha interessato 4.865.000 spettatori (24,1% share) mentre 'La Ruota della Fortuna' su Canale5 ha totalizzata 4.635.000 spettatori (23%).

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ascolti tv ascolti tv 15 marzo ascolti tv rai ascolti tv mediaset
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