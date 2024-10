'Rumba Therapy', trasmesso da Rai1 nella serata di ieri, mercoledì 2 ottobre 2024, è stato visto da 1.970.000 spettatori ottenendo il 12% di share. Canale5, che trasmetteva l’ultima puntata de 'I Fratelli Corsaro', ha tenuto incollata davanti al video 1.938.000 spettatori totalizzando uno share del 12.3%. L'appuntamento con 'Chi l’ha Visto?' su Rai3 ha interessato 1.693.000 spettatori registrando l’11.1% di share. Rete4 proponeva ieri 'Fuori dal Coro', seguito da 856.000 spettatori (share al 6.6%), mentre Italia1 con 'Fbi: Most Wanted'ha appassionato 841.000 spettatori per uno share del 5.2%. Su Rai2, 'The Floor - Ne Rimarrà Solo Uno' è stato la scelta di 723.000 spettatori, (share al 4.9%).

'Affari tuoi' con De Martino brilla ancora, ascolti access prime time

Nell'access prime time, continua a brillare 'Affari Tuoi', scelto da 5.215.000 spettatori per uno share del 26%, mentre Canale5 con 'Striscia la Notizia' ha convinto 2.493.000 spettatori, pari al 12.4% share. Sul Nove 'Chissà chi', condotto da Amadeus, ha raggiunto 535.000 telespettatori con uno share del 2,7%.

Sul fronte dell'informazione televisiva serale, la sfida è vinta dal Tg1 delle ore 20, che totalizza 4.413.000 telespettatori ed il 23.4% di share. Segue il Tg5, visto da 3.590.000 spettatori (share al 18.8%). Sempre alle ore 20, il tg di La7 è stato visto da 1.409.000 registrando uno share del 7.4%.