'Temptation Island' vince la prima serata di ieri, 8 ottobre. Il docu-reality di Canale 5 ha registrato 3.381.000 telespettatori con uno share del 23,9%. Su Rai 1 il film tv 'Nato il 6 ottobre' ha intrattenuto 2.093.000 telespettatori con uno share del 11,2%. Su La7 'DiMartedì' ha ottenuto 1.509.000 telespettatori con uno share dell'8,9%. A seguire su Italia 1 il film 'Killer Elite' è stato visto da 917.000 telespettatori e il 5,7% di share.

Fuori dal podio

Su Rete 4 'È sempre Cartabianca' ha registrato 734.000 telespettatori con uno share del 5,2%. Poco sotto con il 5% di share c'è 'The Floor – Ne rimarrà solo uno', in onda su Rai 2, che ha ottenuto 843.000 telespettatori. Su Rai 3 'Le Ragazze' ha raggiunto 782.000 telespettatori con uno share del 4,2%. Su Tv8 'X Factor' ha registrato 677.000 telespettatori con il 4,1% di share. Su Nove 'Best Weekend' è stato visto da 308.000 telespettatori con uno share del 1,6%.

Access prime time, 'Affari Tuoi' vince ancora

Nella fascia access prime time, su Rai 1 'Affari Tuoi' ha intrattenuto 5.887.000 con il 27,2% di share. Su Canale 5 'Striscia la Notizia' ha raggiunto 3.067.000 telespettatori con uno share del 14,2%. Su La7 'Otto e mezzo' ha registrato 1.898.000 telespettatori con uno share dell'8,8%. Su Rai 3 'Un posto al sole' ha intrattenuto 1.547.000 con il 7,1% di share. Su Italia 1 il doppio episodio di 'Ncis' ha registrato 1.421.000 telespettatori con uno share del 6,6%. Infine, su Nove 'Chissà chi è' ha ottenuto 615.000 telespettatori e il 2,8% di share.