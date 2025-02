Il match di Coppa Italia vince la sfida degli ascolti. Lo scontro Milan-Roma in onda su Canale 5 ha incollato allo schermo 4.508.000 spettatori, conquistando uno share del 22,5% mentre Rai1 con il film 'Sposa in Rosso' ha raggiunto 2.725.000 spettatori e il 15,9% di share. Terzo posto per 'Chi l'ha visto?' su Rai3 che ha totalizzato 1.821.000 spettatori e l'11,1% di share.

Fuori dal podio troviamo Italia1 con 'The Day After Tomorrow: L’alba del giorno dopo' che ha interessato 1.215.000 spettatori (7% share) e La7 con 'Una Giornata Particolare' che ha raggiunto 1.044.000 spettatori (5,8% share). A seguire: Rete4 con 'Fuori dal coro' (834.000 spettatori, 6% share); Rai2 con 'Ritorno in Paradiso' (679.000 spettatori, 3,4% share) e 'Delitti in Paradiso' (585.000 spettatori, 3,7% share); Tv8 con 'Un amore a cinque stelle' (409.000 spettatori, 2.3% share) e Nove con 'Lucio per amico. Ricordando Battisti' (402.000 spettatori, 2,2% share).

In access prime time resta leader Rai1 con 'Affari Tuoi' che ha radunato 6.278.000 spettatori (28,9% share) mentre Canale5 con 'Striscia la Notizia', in onda in versione ridotta per il calcio, ha raccolto 3.103.000 spettatori (15% share).