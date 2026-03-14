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Ascolti tv, vince 'The Voice Generations' su Rai1 col 22,8%

Il programma si conferma leader del prime time del venerdì con 3.233.000 spettatori e il 22.8% di share. Al secondo posto 'Io Sono Farah' su Canale 5

Ascolti tv, vince 'The Voice Generations' su Rai1 col 22,8%
14 marzo 2026 | 12.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

'The Voice Generations', in onda ieri su Rai1, si conferma leader del prime time del venerdì con 3.233.000 spettatori e il 22.8% di share. Al secondo posto 'Io Sono Farah' su Canale 5, con 1.786.000 spettatori e il 16.5% di share. In terza posizione 'Quarto Grado' su Rete4, con 1.101.000 spettatori e l'8.8% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Propaganda Live' su La7 (941.000 spettatori, share 7.1%), 'Fratelli di Crozza' sul Nove (1.042.000 spettatori, share 5.9%), 'Aquaman' su Italia 1 (843.000 spettatori, share 5.5%), 'Delitti in Paradiso' e 'Oltre il Paradiso' su Rai2 (rispettivamente, 650.000 spettatori col 3.5% di share e 487.000 spettatori col 3.4%), 'La Pelle del Mondo' su Rai3 (464.000 spettatori, share 2.7%), 'MasterChef' su Tv8 (338.000 spettatori, share 2.4%).

In access prime time, prosegue il testa a testa tra Stefano De Martino e Gerry Scotti: su Rai1, dopo 'Cinque Minuti' (4.300.000 spettatori, share 22.2%), 'Affari Tuoi' ottiene 4.700.000 spettatori col 23.4% di share; su Canale5, dopo 'Gira La Ruota della Fortuna' (3.981.000 spettatori, share 20.4%), 'La Ruota della Fortuna' registra 4.834.000 spettatori col 24.2% di share.

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