Assemblea Aiam, Francescantonio Pollice confermato presidente

Questa mattina, presso la sede dell’Agis a Roma, Francescantonio Pollice è stato confermato nel corso dell’assemblea annuale alla guida di Aiam l'associazione Italiana Attività Musicali. Sono stati eletti vicepresidenti Anna Calabro e Massimo Coccia. Del Consiglio Direttivo fanno parte Claudio Barracchia, Barbara, Boganini, Gianpaolo Doro, Michele Lai, Federico Pupo Tommaso Rossi. Il Collegio dei Revisori (componenti effettivi) è composto da Lucio Fumo, Maddalena da Lisca, Giacomo Fasola. Componenti supplenti Maria Gabriella Orlando ed Ettore Borri.

Dopo aver ringraziato il direttore generale dello Spettacolo Antonio Parente, i Presidenti dell’Agis e Federvivo Francesco Giambrone e Marco Parri, Pollice che è anche Presidente del Cidim (Comitato Nazionale Italiano Musica) ha voluto ricordare nel suo discorso quando e come è nata l’associazione, sottolineando come questo progetto ambizioso e innovativo sia divenuto realtà. “Quando nel 2014 i soci mi affidarono l’onore e l’onere di guidare l’ente, Aiam era composto da circa 60 soci per lo più società di concerti molte delle quali in crisi. Oggi la situazione è radicalmente cambiata, e grazie a una forza anche economica, siamo pronti ad assumerci responsabilità sempre più importanti. Non siamo persone del tutto e subito, ma con pazienza e tenacia abbiamo costruito un’associazione che oggi non solo è numericamente la più rappresentativa dello spettacolo dal vivo con 254 soci e con una crescita di oltre il 400% da quando questo percorso è iniziato, ma è interprete della gran parte della musica italiana dalla produzione alla distribuzione, dalla formazione alla promozione”, ha aggiunto Pollice.

“Aiam è una associazione nazionale non nominalmente, ma con un’attività articolata in oltre 1.000 comuni di tutte le regioni. Insieme ad alcuni componenti del direttivo abbiamo portato, nel corso di questi anni, pensiero e voce di tutti i soci in audizioni parlamentari e in numerosi convegni di settore. Voglio confermare - ha concluso Pollice nel corso dell’assemblea – l’impegno proprio su questo fronte, perché la cultura è un volano straordinario per l’economia italiana e per questo, l’appello che rivolgo anche oggi alle istituzioni che guidano il Paese è di continuare a sostenere chi come noi ci crede fermamente nel valore della cultura come straordinario strumento di crescita dell’Italia”.