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Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, oggi il primo sì in Comune: il matrimonio in Sicilia

La figlia di Michelle Hunziker e Goffredo Cerza ha firmato oggi tutto il necessario prima delle nozze

Aurora Ramazzotti, Goffredo Cerza - Instagram
Aurora Ramazzotti, Goffredo Cerza - Instagram
03 luglio 2026 | 18.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si celebrerà domani, sabato 4 luglio, il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti giurerà amore eterno in un piccolo borgo siciliano. Oggi la coppia si è recata a Militello in Val di Catania, città natale di Pippo Baudo, per firmare i documenti per le nozze davanti al sindaco.

I due futuri sposi sono stati pizzicati oggi da 'Chi' all'uscita dal monastero di San Benedetto, dove vi sono gli uffici comunali. Domani ci sarà la cerimonia, e secondo quanto riportato dal magazine, il festeggiamento proseguirà al Castello Xirumi Serravalle a Lentini, in provincia di Siracusa.

Oggi è stato compiuto il primo passo verso il grande giorno. Il primo sì al Comune è stato condiviso sui social dalla coppia con un'immagine che li ritrae seduti negli uffici, davanti al sindaco Giovanni Burtone. "Si parte", ha scritto l'influencer che nei giorni scorsi sui social non ha nascosto l'emozione di partire per la Sicilia. Al suo fianco la mamma Michelle Hunziker: "Il cuore pieno d'amore per Auri e Goffo. Ora si aspetta solo il matrimonio".

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aurora ramazzotti goffredo cerza michelle hunziker eros ramazzotti
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