Ave Cesare, Cremonini infiamma l'Olimpico nel primo dei due live romani - Video

“Grazie Roma, grazie Capitale!”. Ave Cesare: Roma incorona Cesare Cremonini e l’Olimpico di Roma si infiamma. Pubblico in delirio per il primo dei due live romani dell’artista bolognese, prima tappa del gran finale di un tour da record: 120mila persone in due serate attesissime dal pubblico. Gli ospiti del live di stasera Elisa e Luca Carboni, e non manca un omaggio agli Oasis.

Cremonini ha scelto la Capitale anche per cominciare il suo tour del 2026. Sarà infatti il Circo Massimo di Roma a ospitare il primo dei quattro grandi eventi che segneranno l’estate prossima il 6 giugno al Circo Massimo di Roma.