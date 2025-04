Aw Lab lancia nuova edizione 'Play With Music' con adidas Originals

Torna il contest che mira a scoprire giovani artisti emergenti della scena musicale italiana e spagnola. Le iscrizioni saranno aperte ufficialmente dal 17 aprile al 5 giugno 2025 sul sito ufficiale music.awlab. com

Aw Lab, in collaborazione con adidas Originals, presenta la nuova edizione di 'Play With Music', il contest musicale che mira a scoprire giovani artisti emergenti della scena musicale italiana e spagnola. Dopo il successo degli anni passati, il progetto torna nel 2025 con ancora più energia, coinvolgendo sia il pubblico italiano che quello spagnolo, già parte attiva dell’iniziativa nelle precedenti edizioni. Un percorso che continua, rafforzando il legame tra musica, stile e autenticità, con l’obiettivo di valorizzare la creatività e il talento dei giovani artisti. Quest’anno, a rappresentare l’edizione italiana, due figure della nuova scena musicale italiana: Lil Jolie e Vale Lp, ambassador ufficiali del contest. Le loro storie, la loro voce e il loro stile saranno fonte d’ispirazione per i partecipanti e simbolo della forza di una generazione che si racconta senza filtri, attraverso la musica.

Le iscrizioni saranno aperte ufficialmente fino al 5 giugno 2025 sul sito ufficiale music.awlab. com, dove ogni artista potrà caricare la propria video performance e candidarsi per entrare nella rosa dei finalisti. Una giuria selezionerà 15 semifinalisti, 5 dei quali avranno l’occasione di esibirsi dal vivo il 28 giugno a Milano, 5 semifinalisti il 12 luglio a Napoli ed infine altri 5 semifinalisti il 19 luglio a Barcellona, portando sul palco la propria voce, la propria visione e la propria energia. Il percorso culminerà con la proclamazione del vincitore italiano che potrà vivere l’esperienza di aprire il concerto di Lil Jolie e Vale Lp il 4 ottobre a Napoli, all’interno dello spazio de La Santissima Community Hub, mentre il vincitore spagnolo aprirà il concerto di Juancho.

Con 'Play With Music' Aw Lab e adidas Originals confermano il loro impegno a fianco dei giovani, promuovendo uno spazio autentico e inclusivo dove ognuno può trovare la propria voce, e portarla il più lontano possibile. A supporto della campagna, Aw Lab presenta in esclusiva tre modelli di sneaker adidas Originals, che incarnano lo spirito creativo del contest, disponibili solo presso i propri store e online.