Nuova puntata di Ballando con le stelle oggi, sabato 19 ottobre. Il quarto appuntamento si aprirà con uno spareggio. A sfidarsi, per restare in gara nel programma condotto da Milly Carlucci, in onda in prima serata su Rai 1, saranno Sonia Bruganelli in coppia con Carlo Aloia, e Alan Friedman con Giada Lini. Chi tra i due ritornerà in pista?

Raoul Bova il 'ballerino per una notte'

Raoul Bova sarà il 'ballerino per una notte'. L’attore, che è tornato a vestire i panni di Don Massimo nella 14esima stagione di 'Don Matteo', si cimenterà in un valzer sulle note del brano 'My Way' insieme a Maria Ermachkova.

Le coppie in gara

La scorsa settimana Bianca Guaccero, in coppia con Giovanni Pernice, ha conquistato di nuovo con la sua esibizione sulle note di ‘Nei giardini che nessuno sa’ di Renato Zero. L'attrice e presentatrice è così in vetta alla classifica. Le coppie in gara sono: Bianca Guaccero-Giovanni Pernice; Federica Nargi-Luca Favilla; Francesco Paolantoni-Anastasia Kuzmina; Luca Barbareschi-Alessandra Tripoli; Federica Pellegrini-Angelo Madonia; Sonia Bruganelli-Carlo Aloia; Alan Friedman-Giada Lini; Nina Zilli-Pasquale La Rocca; Tommaso Marini-Sophia Berto; I Cugini di Campagna-Rebecca Gabrielli; Anna Lou Castoldi-Nikita Perotti; Massimiliano Ossini-Veera Kinnunen; Furkan Palali-Erica Martinelli.

La giuria in studio è capitanata da Carolyn Smith. Al suo fianco, i temuti giurati: Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli protagonista anche la scorsa settimana di uno scontro con Sonia Bruganelli. Rossella Erra con Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira sono nella veste di 'Tribuni del popolo”' Le tre voci avranno la possibilità di contestare le votazioni e in una fase della gara di smentirle premiando qualcuno dei concorrenti 'penalizzati'. Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa.