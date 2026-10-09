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Ballando con le stelle 2026: dalla sfida auditel con Maria de Filippi, ai nomi favoriti per la vittoria

Tutti i pronostici degli esperti sisal

Milly Carlucci - (Ipa)
Milly Carlucci - (Ipa)
09 ottobre 2026 | 17.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

– Dopo il debutto della scorsa settimana, domani Ballando con le Stelle torna in prima serata su Rai1. I concorrenti sono pronti a scendere nuovamente in pista, mentre la corsa alla vittoria finale entra nel vivo. C’è, però, un’altra sfida in corso che si protrae da ormai ben 12 anni: quella che vede Milly Carlucci confrontarsi con Maria De Filippi. Quale dei due talent show, quest’anno, riuscirà a conquistare il pubblico? Chi sarà la regina del sabato sera italiano?

Nel confronto tra Ballando con le Stelle e Tú Sí Que Vales, il secondo ha sempre prevalso sul primo. Se lo show di Canale 5, infatti, nelle ultime due edizioni ha sempre raggiunto un +27% di share medio; quello di Rai1 ha visto il circa 23.5% del 2024 scendere a un 22.8% di media nel 2025. Un'altra curiosità è data dal fatto che, se nelle ore di messa in onda comuni a vincere è sempre Maria De Filippi, Milly Carlucci insegue e avanza l’ammiraglia Mediaset negli ascolti della terza serata, alzando lo share totale del programma proprio nella sua parte conclusiva.

Uno scenario che si è replicato al debutto dello scorso sabato, con un testa a testa serratissimo: l’auditel del 3 ottobre ha visto Tú Sí Que Vales totalizzare un 25.5% battuto “al cronometro” dal 25.6% di Ballando.

Per domani sera, però, le cose potrebbero cambiare. Nel pronostico degli esperti Sisal, infatti, a vincere potrebbe essere proprio il talent firmato Maria De Filippi con un Testa a Testa per lo share televisivo che vede Tú Sí Que Vales a quota 1,67, mentre Ballando con le Stelle è dato a 2,00.

Se sul fronte degli ascolti la partita è ancora tutta da giocare, sulla pista da ballo sembrerebbero confermarsi le principali favorite: Anna Safroncik e Aurora Ramazzotti, entrambe offerte a 2,50, inseguite da Noemi Bocchi, a quota 4,00. Occhio, però, a Andy Diaz (5,00) che è pronto a conquistare il podio e prendere una medaglia d’oro anche sul dance floor.

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Ballando con le stelle 2026 Tú Sí Que Vales auditel share televisivo
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